BMW nuove S 1000 XR e F 800 R

09:31 - BMW Motorrad è arrivata allʼEicma con le stimmate di primo costruttore dʼEuropa nel segmento delle grandi moto. Le vendite della Casa tedesca viaggiano in effetti a ritmi mai raggiunti in passato, e per dar conferma di cià ha portato a Milano la favolosa S 1000 XR, una moto che corre sul doppio binario del turismo e della sportività. Accanto a questa cʼè però una media bella e più accessibile: la nuova F 800 R. Non mancano infine le ultime novità BMW, come le bicilindriche R 1200 R e R 1200 RS.

Turistica per concetto e nel design, ma sportiva nel carattere, la BMW S 1000 XR è la quarta moto del brand a montare il motore 4 cilindri in linea. Potentissima coi suoi 160 CV ‒ erogati a 11.000 giri al minuto ‒ e una coppia di 112 Nm a 9.250 giri, la nuova Adventure Sport bavarese si presenta come la moto ideale per la guida sportiva su strade extraurbane. Perfetta per i lunghi viaggi, confortevole e sicura, anche perché di serie vanta lʼABS Pro, il Traction Control e il controllo di stabilità ASC. Due le modalità di marcia ‒ Rain e Road ‒ ma se si acquista l’optional “Modalità Pro” si hanno a disposizione due altre modalità più dinamiche. Altro optional di qualità sono le sospensioni elettroniche. Il prezzo della BMW S 1000 XR è di 16.200 Euro.

La nuova BMW F 800 R è invece una versatile Roadster con motore bicilindrico, il cui look è stato ammodernato per regalare unʼimmagine di maggior dinamicità. Il propulsore sviluppa 90 CV di potenza, a un picco di 8.000 giri al minuto, e regala maggior prontezza nello spunto grazie al cambio con una nuova rapportatura: più corta sia la prima che la seconda marcia. Ma il motore è anche molto elastico, fruibile su un ampio arco di rotazione del motore, basti pensare che gli 86 Nm di coppia massima sono raggiunti a 5.800 giri. BMW ha curato anche lʼergonomia, riducendo a 790 mm lʼaltezza della sella da terra e ridisegnando il manubrio e le pedane per il pilota. La F 800 R costa 8.970 Euro.