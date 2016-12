BMW, nuova frontiera della sicurezza in moto

BMW Motorrad apre una nuova frontiera nel campo della sicurezza su due ruote . Si tratta della funzione " dynamic brake light ", letteralmente luci dei freni dinamiche, che in pratica avvertono il guidatore del veicolo che segue che la moto sta frenando. In pratica le luci di stop di sdoppiano in due differenti modalità, a beneficio di chi sta dietro.

Le dynamic brake light sono luci addizionali che si attivano come luci hazard dʼemergenza. Due sono i gradi di attivazione, in base alla forza frenante. Il primo livello si attiva alla frequenza di 5 Hertz quando il motociclista frena da velocità superiori ai 50 km orari, mentre sotto i 14 km orari le luci si attivano ad un secondo livello e restano accese fino a quando il motociclista non supera nuovamente i 20 km allʼora. Lʼutilità di questo dispositivo riguarda dunque soprattutto le situazioni di traffico, che pur a bassa velocità vede più frequenti il numero di sinistri. Questa funzione sarà integrata nellʼABS Pro di 6 grandi moto turistiche del gruppo BMW: R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, S 1000 XR e le tre K 1600 GT, GTL e GTL Exclusive. Per il momento BMW utilizzerà questo dispositivo soltanto sulle moto commercializzate nellʼUnione Europea.