BMW Motorrad Days a Garmisch

In inverno Garmisch-Partenkirchen è una delle più rinomate località sciistiche tedesche, tappa obbligata della Coppa del Mondo di Sci. In estate, sempre accogliente e deliziosa, si afferma come la sede del più grande raduno di moto BMW nel mondo, e anche questʼanno non cʼè stata eccezione, nonostante i dispetti del tempo. Alla 16° edizione dei BMW Motorrad Days sono accorsi 35 mila partecipanti da tutto il mondo .

Un appuntamento che impegna ogni anno un weekend di luglio, e che consente ai partecipanti di affrontare strade famose e affascinanti per chi ama il mototurismo. Venerdì il tempo è stato bello, mentre la pioggia ha fatto capolino il sabato pomeriggio, ciò che non ha impedito a circa 150 tenaci fan di affrontare la tradizionale parata di moto in giro per Garmisch-Partenkirchen. Il raduno permette anche di dare pure unʼocchiata ai nuovi prodotti BMW Motorrad, come lo scrambler R nineT che segna una novità nella gamma, e i tantissimi prodotti tuning e accessori. E poi spettacoli, musica, intrattenimento, una festa in puro stile bavarese, che si rinnova di anno in anno. Alla fine del raduno si sono contati 17.000 litri di birra consumati, ma anche 14.000 litri di bevande analcoliche, 3.500 porzioni di pollo, 2.000 porzioni di salsicce e 1.800 hamburger. Una sorta di Oktoberfest in anticipo, col rombo dei motori delle moto BMW a far da compagnia.