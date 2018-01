BMW K1600 B e K1600 Grand America

Due motociclette di grande imponenza, con un assetto basso e una seduta anchʼessa bassa per favorire la guida rilassata, con un telaio robustissimo che accoglie con naturalezza grandi valigie laterali, sulle quali sono integrate le luci posteriori. La BMW K 1600 Grand America ha pure il bauletto con lo schienale integrato per il passeggero, così da non farsi mancare niente durante un lungo viaggio. La nuova K 1600 B è invece una classica bagger, con linee spettacolari che scendono verso la coda e una carena anteriore e il parabrezza molto protettivi in caso di vento. Il colore nero è esclusivo di questa versione, mentre la Grand America si fa apprezzare per il suo contrasto oro e nero.