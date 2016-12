BMW G 310 R, la Roadster giovane

BMW entra per la prima volta nel segmento delle moto di piccola cilindrata e "spaventa" i grandi nomi del Sol Levante. Con i suoi 300 cc di cilindrata, la monocilindrica BMW G 310 R rappresenta una scommessa per la Casa di Monaco di Baviera, che punta a un target finora sconosciuto per lei. Con le sue proporzioni compatte e il passo corto, la nuova G 310 R sarà una moto globale, venduta cioè in tutti i continenti.