5 gennaio 2017 09:15 BMW G 310 GS, pensare in “piccolo” Target giovanile per la nuova monocilindrica

La gamma GS è per BMW Motorrad il cuore e la testa della sua produzione. Perché rappresenta la promessa di avventura, affidabile e sicura, delle sue moto, e perché il pubblico che ama le due ruote bavaresi sa che può aspettarsi da una GS sempre il massimo in termini di robustezza e solidità. Anche se le cilindrate sono piccole, come sulla inedita BMW G 310 GS, che vediamo in queste immagini.

La BMW G 310 GS è una GS genuina, una moto con valori di versatilità che non hanno riscontro nel segmento. È agile e scattante nel traffico cittadino, ma non manca di quella robustezza che la rende perfetta anche nei fuoriporta. Una moto estremamente compatta, che allarga il ventaglio di modelli BMW a un target più giovane ma ben informato, che già ammirano le doti stradali delle tourer sportive della Casa di Monaco di Baviera. La ruota anteriore da 19 pollici e una maggiore escursione della sospensione favoriscono, poi, una posizione di guida eretta e la marcia su molti percorsi. Senza dimenticare che lʼABS è di serie, come su tutte le moto BMW.