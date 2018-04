BMW F 850 GS, spirito dʼavventura

Le moto della famiglia BMW GS sono da anni al vertice della classifica delle più vendute dʼItalia. Se amata è in particolare la 750, non va però dimenticato che al vertice della gamma cʼè la più generosa di equipaggiamenti F 850 GS. Il motore bicilindrico è lo stesso, come anche la cilindrata di 853 cc, ma potenza e coppia sono superiori: 95 CV a oltre 8.000 giri contro 77 CV, per quasi 100 Nm di coppia massima.