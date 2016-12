BMW F 800 R, più potenza e carattere

09:00 - È la moto più accessibile della gamma BMW Serie F, è la nuova, versatile BMW F 800 R, la bicilindrica interamente rinnovata il cui look è stato ammodernato per regalare unʼimmagine di maggior dinamicità. BMW ha curato in particolare lʼergonomia, riducendo lʼaltezza della sella da terra a 790 mm (da 800) e ridisegnando il manubrio e le pedane per il pilota. Inedite sono le carene laterali, come il parafango della ruota anteriore e i cerchi, mentre la gamma colori si arricchisce di nuove soluzioni.

Il motore bicilindrico di 798 cc 4 valvole per cilindro sviluppa 90 CV di potenza, tre in più del precedente modello. Il picco è raggiunto a 8.000 giri al minuto e regala maggior prontezza nello spunto grazie al cambio con una nuova rapportatura: più corte le prime due marce. Ma il motore è anche molto elastico, fruibile su un ampio arco di rotazione, basti pensare che gli 86 Nm di coppia massima sono raggiunti a 5.800 giri. La sospensione della ruota anteriore è affidata a una forcella a steli rovesciati, mentre alla frenata stabile e sicura provvede adesso un freno idraulico a doppio disco con pinze freni montate radialmente. LʼABS è di serie sulla nuova F 800 R e a richiesta sono pure disponibili il Controllo automatico di stabilità ASC e la Regolazione elettronica delle sospensioni ESA. La BMW F 800 R costa 8.970 Euro, la più economica della Serie F, ed è proposta anche nella versione depotenziata a 35 kW (48 CV) per neopatentati.