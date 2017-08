Biciclettaio Matto, quando la bici è passione

Si chiama Biciclettaio Matto ed è un estroso, geniale costruttore di biciclette artigianali “made in Garda”. È infatti nella bottega di Desenzano del Garda che Mauro Bresciani , classe 1979, ha messo in sella la sua passione, restaurando bici e costruendone di nuove. In queste immagini alcuni esemplari della sue splendide collezioni.

Biciclette super rifinite, ricercate in ogni particolare, attente al mondo della moda e al prestigio che viene dal passato. Modelli artigianali, e quindi personalizzabili secondo la creatività di Mauro oppure i desiderata della clientela. Tra le realizzazioni più particolari, scopriamo due gamme: Metamorfosi e Magnetica . La prima sʼispira al grande artista Escher ed è stata studiata per lʼutilizzo su lungo raggio e quindi con particolare riguardo al comfort. Metamorfosi è realizzata solo su commissione e su misura del cliente, il prezzo parte da 2.500 euro .

Un poʼ più accessibile è la bicicletta Magnetica, 1.500 euro per una serie che Biciclettaio Matto produrrà in soli 9 esemplari numerati. Telaio italiano e ruote con pneumatici inglesi antiforatura, con cambio Sturmey Archer a tre velocità e freno contropedale (un brevetto della storica Sturmey). Bellissimo il manubrio artigianale in legno di mogano rinforzato in alluminio. Un richiamo vintage lo suscita la bicicletta Bottecchia, legata ai tempi eroici del ciclismo e del grande campione vincitore di due Tour de France. Lo scorso anno lo stesso Bresciani lʼha cavalcata per percorrere i 135 km della XX edizione dellʼEroica di Gaiole in Chianti.