09:47 - Uno scooter che è una “delizia”. Perché è giovane, brillante, vivace e costa pure poco. A proporlo è Yamaha e il suo nome – nomen omen – è appunto D’elight. In arrivo è il Model Year 2014 di questo 125 cc, che ha nell’universo giovanile il suo target di riferimento, non fosse altro perché, con i suoi soli 98 kg di peso, è tra i più compatti e leggeri della categoria, ideale anche per la guida femminile.

Yamaha D’elight 125 MY 2014 è uno scooter agile, pratico, con una sella alta da terra soltanto 755 mm, la più bassa della categoria. Lo stile retrò lo rende diverso dal continuo “copia e incolla” degli attuali scooter, mentre le ruote da 12 pollici rendono l’ultimo 125 Yamaha particolarmente maneggevole. Ha doti da cinquantino, ma l’allungo e la verve dinamica sono tipici di un brillante 125. Il motore monocilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria consuma davvero poco ed è perfetto per la guida metropolitana. Dispone di un sistema che utilizza una presa d’aria supplementare (posizionata sotto quella principale), per aumentare il flusso in aspirazione e migliorare la miscela aria-carburante e l’efficienza della combustione. Il prezzo è poi il vero valore aggiunto dello scooter: 1.890 euro, chiavi in mano.