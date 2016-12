Nuovi Piaggio Liberty 3V 125 e 150

09:11 - Piaggio compie un restyling radicale del suo scooter a ruota alta Liberty, giunto alla quarta generazione. Un modello best-seller, venduto in oltre 800 mila unità dal lancio del 1997 a oggi. Il motore 3V e le due cilindrate 125 e 150 cc cambiano sostanzialmente, la tecnologia a 3 valvole consente un miglioramento dei valori di coppia e potenza. Nella dotazione standard entrano poi parabrezza e bauletto di serie.

Ma il rinnovamento tecnico più importante ha riguardato la ciclistica, che si avvale ora di un interasse maggiore (20 mm in più), pur in dimensioni più compatte (15 mm di minor lunghezza). Il cerchio anteriore passa da 16 a 15 pollici e ospita uno pneumatico più stretto ma dalla spalla più alta, mentre il cerchio posteriore rimane da 14 pollici. Una soluzione che migliora il comportamento dinamico e il comfort nell’assorbimento delle asperità stradali, riducendo altresì i consumi di carburante. La frenata risulta più efficace, sicura e modulabile. Nuovo è anche il sistema d’avviamento elettrico a ruota libera.

Il nuovo motore Piaggio 3V è un monocilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria, con distribuzione monoalbero a camme in testa a 3 valvole (2 di aspirazione e 1 di scarico) e iniezione elettronica. Un propulsore sviluppato in proprio da Piaggio, che ha scelto l’inedita distribuzione a 3 valvole in quanto la più efficace per aumentare le prestazioni e diminuire i consumi: nuovo Liberty 3V 125 è in grado di percorrere 59 km con un litro, procedendo alla velocità di 50 km/h, mentre Liberty 3V 150 fa 57 km/litro nelle stesse condizioni. Inoltre gli intervalli di manutenzione programmati sono previsti ogni 10.000 km e la normativa sulle emissioni rispettata è la Euro 3.

Liberty 3V viene proposto in un’unica versione Full Optional con di serie parabrezza antigraffio, bauletto in tinta e antifurto immobilizer. Il look mette in mostra il proiettore anteriore triangolare e gli inserti cromati per le cornici degli indicatori di direzione, la maniglia dello sportello portaoggetti e le protezioni degli steli della forcella. Più moderna la grafica della strumentazione, mentre cambia radicalmente la sella, la cui forma più rastremata ai lati facilita la guida a centauri di ogni taglia. Il vano sottosella è stato aumentato di ben due litri: da 8,8 a 10,8 litri. Tre le varianti di colore: Blu Midnight, Bianco Perla e Nero Grafite. I prezzi chiavi in mano sono di 2.220 euro per Liberty 3V 125 e 2.350 euro per la 150 cc.

