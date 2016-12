In Austria il popolo Harley

08:33 - Non smettono mai di darsi appuntamento nei posti più belli del mondo. Sono gli harleysti, il grande popolo di fan dell’universo Harley-Davidson che dà vita continuamente a grandi raduni di massa. L’ultimo è in corso in questi giorni nella Carinzia austriaca, nella cornice incantevole di Faak am See, dove si svolge il 16° European Bike Week, che lo scorso anno sfornò un corteo di Harley-Davidson lungo 26 km!

L’European Bike Week è il più grande raduno europeo della mitica Casa motociclistica americana. Richiama ogni anno circa 100 mila persone, anche semplici appassionati, perché è un evento open, aperto cioè a chiunque e che non richiede registrazione. Ci si ritrova lì – quest’anno dal 3 all’8 settembre – sulle sponde del lago nell’Austria meridionale, non distante dal confine italiano. Di pretesti per festeggiare gli harleysti ne hanno sempre tanti: quest’anno ricorrono i 110 anni dalla fondazione dell’azienda di Milwaukee (e a giugno c’è stato il maxi raduno internazionale a Roma), ma anche i 30 anni dell’Harley Owner’s Group (H.O.G.), in pratica il club che omaggia le bicilindriche americane.

Quest’anno l’European Bike Week ospiterà anche la nuovissima gamma 2014, con i modelli del Progetto Rushmore nati dai consigli e dal feedback con clienti e appassionati. Non mancheranno i modelli CVO, quelli cioè della massima customizzazione Harley-Davidson, e le innumerevoli personalizzazioni private che la maggior parte degli harleysti ama fare sulle proprie moto. Questi si incontreranno nell’Harley Village per sfidarsi in un concorso: 10 le categorie, un vincitore in ciascuna e un super premio alla moto “Best in Show”.