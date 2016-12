Nuovo Honda SH Mode 125

10:24 - La gamma Honda SH si arricchisce di una versione improntata alla guida facile e al glamour. Il modello si chiama SH Mode 125 e con quell’originale tinta “Fabulous Pink” punta a conquistare il target femminile. Ma lo scooter Honda si fa apprezzare soprattutto per la sua maneggevolezza: l’altezza della sella ridotta a soli 765 mm e la pedana piatta favoriscono una posizione di guida comoda e con il busto eretto.

Un compagno di viaggio ideale per muoversi nelle grandi aree urbane e d’altronde il milione e passa di SH che Honda ha venduto in Italia in quasi 30 anni (il lancio avvenne nel 1984) sta lì a dimostrarlo. Sempre per il massimo comfort, il nuovo SH Mode 125 viene proposto con, di serie, il parabrezza in policarbonato ultra resistente, i paramani e il doppio cavalletto, centrale e laterale. Il vano sottosella può contenere un casco integrale. Scooter agilissimo, vanta un manubrio con angolo di rotazione di 46 gradi, che permette così un raggio di sterzata di appena 1,9 metri. Di serie lo scooter dispone di impianto frenante ad azione combinata CBS, l’ideale per i guidatori meno esperti per la sua capacità di adattarsi bene anche ai fondi a scarsa aderenza.

Il look segue i trend metropolitani che hanno eletto Honda SH il vero campione della mobilità giovanile. Con ruote alte davanti – 16 pollici – e più piccola dietro (14 pollici), questa versione Mode mostra varie cromature, come quella sul gruppo ottico anteriore e su quello posteriore, dotato di modanature laterali cromate. Simbolo di eleganza sono poi le frecce integrate nello scudo, insieme alle luci di posizione, con vetri di tonalità azzurra che garantiscono un’ottima visibilità. Tre i colori disponibili, oltre al “favoloso” Rosa ci sono due tonalità di bianco e di nero.

Il motore di Honda SH Mode 125 è un monocilindrico 4 Tempi con distribuzione a due valvole e sistema Start & Stop, capace di sviluppare oltre 11 CV di potenza a 8.500 giri. Un bel segno di dinamicità per uno scooter modaiolo con cilindrata quarto di litro, che ha il merito di fare circa 50 km con un litro di benzina. Oltre allo Start & Stop, lo scooter ha il motorino di avviamento che funziona anche da generatore, una soluzione di grande efficienza. Honda SH Mode 125 arriverà negli showroom italiani da metà settembre, al prezzo di 2.650 euro.