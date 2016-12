Harley-Davidson, nuova gamma 2014

08:23 - Harley-Davidson ha presentato a Oxford la nuova gamma 2014 e le sorprese sono davvero tante. Impossibile dare conto di tutte, ma a unirle c’è un nome: Progetto Rushmore. Durato 4 anni, il progetto nasce per ascoltare i clienti e andare incontro ai loro desideri, cercando di migliorare ogni aspetto dell’esperienza di guida. Migliaia i motociclisti, i clienti, i semplici fan che hanno espresso il loro parere.

Un feedback dal quale sono scaturite novità importanti, per la dotazione tecnologica e di sicurezza, ma anche per la meccanica e lo stile delle nuove Harley-Davidson, e che ora sono state adottate dalla gamma 2014. Come la nuova carena anteriore con sistema di ventilazione, la motorizzazione Twin-Cooled ad alto rendimento per i motori Twin Cam 103, le luci a LED Daymaker, il sistema di infotainment “Boom! Box” con schermo a colori, connettività Bluetooth, riconoscimento vocale e navigatore GPS, l’ABS di serie sull’intera gamma Sportster 883, la più accessibile coi suoi 9.600 euro chiavi in mano. La nuova gamma Harley-Davidson 2014 sarà disponibile da fine settembre presso le concessionarie ufficiali.

Per quanto riguarda i singoli modelli, c’è da registrare il restyling radicale della Fat Bob, storica Dark Custom con tanto di parafango posteriore in stile “chopper” e pneumatici con battistrada tassellato, ma la modernità dei doppi fari e delle luci a LED integrate. Sulla nuova Fat Bob Refresh il nero sostituisce il cromato in ogni parte: motore, coperchio del filtro dell’aria, coperchi degli ammortizzatori posteriori, piastre forcella, cornici dei fari, console e coperchio batteria, cerchi lenticolari in alluminio. Il motore Twin Cam 103 da 1.690 cc è dotato di iniezione elettronica sequenziale ed è in grado di erogare 132 Nm di coppia a 3.500 giri, cui è abbinato un cambio Cruise Drive a 6 marce. Il prezzo chiavi in mano di Fat Bob Refresh è di 17.100 euro.

Novità di pregio anche sui 4 modelli CVO (Custom Vehicle Operations), moto che rappresentano il sogno di ogni harleysta e sono prodotte in edizione limitata. Il nuovissimo modello Softail Deluxe coniuga un look d’epoca con caratteristiche moderne, che lo rendono al tempo stesso una tourer funzionale e una bellissima cruiser urbana. Se la normale Softail Deluxe costa 21.000 euro, questa versione speciale CVO ne costa 30.900. Anche gli altri modelli CVO Breakout, Road King e Ultra Limited hanno subito l’influenza del “Progetto Rushmore”, e presentano nuovi cerchi e tre inedite verniciature bicolore. Il motore di queste è il bicilindrico a V da 1.800 cc e tutte le moto della linea CVO Harley-Davidson 2014 hanno di serie ABS, Cruise Control elettronico, sistema di accensione senza chiavi, antifurto H-D Factory Security System. I prezzi vanno da 30 a 40 mila euro.