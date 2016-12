Kawasaki nuove KX85 e KX85-II

09:18 - Iniziarsi al cross con Kawasaki. Un percorso che tanti piloti in erba hanno intrapreso e che si avvale adesso di una possibilità in più: il restyling dei modelli KX85 e KX85-II, sempre più vicini ormai alle moto da cross “vere” come la KX450F. Moto da minicross rinnovate nel motore (più performante), nel telaio che presenta una scocca più affusolata e nelle sospensioni posteriori con migliore azione ammortizzante.

Ma soprattutto le nuove Kawasaki KX85 e KX85-II si caratterizzano per la migliore ergonomia. La sella è più snella e più in armonia con la linea del serbatoio, mentre la scocca è stata completamente integrata nel telaio, migliorando la postura e facilitando la guida. Il manubrio è inoltre regolabile in 6 differenti posizioni, per permettere una guida su misura del pilota. Una taratura sportiva delle moto che si vede anche nella duplice disponibilità delle ruote: grandi e misura 19 pollici davanti e 16 pollici dietro; ruote piccole da 17 pollici davanti e 14 dietro.

Le “diavolette” verdi – come amano chiarle in Kawasaki – hanno il motore monocilindrico a due tempi di 85 cc, potenziato per sprigionare più verve a qualsiasi regime. Nuovi sono il cilindro rivestito al nicasil, la valvola di scarico KIPS e i pistoni a basso coefficiente di attrito. Proprio come la Kawa da cross più grandi, anche le piccole KX85 e KX85-II adottano ora i dischi freno a petali. Il colore Lime Green – indiscusso marchio di fabbrica della Casa di Akashi – si arrichisce di nuove grafiche realizzate nello stile reparto corse, come i cerchi rifiniti in Black Alumitel. Le due minicross Kawasaki costano entrambe 4.990 euro.