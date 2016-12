Suzuki Burgman 650 ABS

foto Ufficio stampa

Tra le novità del nuovo Suzuki Burgman 650 anche l’indicatore EcoDrive sul display, che valuta lo stile di guida del pilota e lo incoraggia ad essere più rispettoso dell’ambiente. E poi le manopole che integrano gli scaldamani elettrici, lo scaldasella attivabile con un pulsante, lo schienale passeggero regolabile di 5 cm, lo schienalino in tinta con la carrozzeria, quest’ultimo in omaggio fino al 30 settembre. Dotazioni comfort che l’hanno fatto molto amare dagli italiani, popolo di scooteresti come nessun altro al mondo. Il vano sottosella ha una capacità di 50 litri e può contenere due caschi integrali. Due pratici cassetti sono posti nel retroscudo e la presa da 12 V è utile per ricaricare lo smartphone o il navigatore.

Poi c’è il comfort di guida: la sella non è molto alta da terra e la notevole escursione della ruota (110 mm l’anteriore e 100 mm la posteriore) aiutano a tenere una guida fluida in qualsiasi circostanza, sia in città che in una lunga gita fuori porta. Burgman 650 sembra in effetti una moto d’indole turistica: affronta i curvoni senza paura ed precisa e con una tenuta pazzesca nei tratti misti. Se si apre il gas a manetta, sa poi essere anche veloce sui tratti autostradali fino ai limiti consentiti. Il meglio Burgman 650 ABS lo dà dunque in strada: il veicolo è agile e facile da guidare, a dispetto della mole, è silenziosissimo e la qualità delle sospensioni lo rende davvero il campione dei maxi in circolazione.

Il restyling estetico del maxi scooter Suzuki è stato importante. Nuovi e ingranditi sono i fari anteriori, la sella è diventata quasi una poltroncina e la postura di guida è perfetta per qualsiasi taglia, ma anche il passeggero viaggia nel comfort migliore. E poi crescono i contenuti tecnici che fanno comfort: il parabrezza è regolabile elettricamente, la strumentazione ha una grafica nuova ed è antiriflesso, gli specchietti sono ripiegabili elettricamente e integrano le frecce, mentre i fari anteriori e posteriori sono multiriflesso e le luci di posizione a LED.

Suzuki è intervenuta anche sul motore bicilindrico, tarato per rispondere alle norme Euro 4 sulle emissioni dei motocicli. I consumi sono stati ridotti del 15% e con un litro si fanno più di 21 km. Eppure il bicilindrico sviluppa 55 CV di potenza! Disponibile in tre tinte: bianco perla, nero lucido e grigio, nuovo Suzuki Burgman 650 ABS costa 10.000 euro tondi tondi, che diventano 10.790 euro per l’esclusiva versione Executive.