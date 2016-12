Quadro Master 350D

- Non è l’Ape, ma ha tre ruote, solo che due sono anteriori. Sono gli, forse la grande novità della mobilità quotidiana degli ultimi anni.. L’ultima proposta arriva da un’azienda italiana,, imbattibile in caso di pioggia e di asfalti viscidi e perfetto anche per le strade non sempre lisce delle nostre città.

foto Ufficio stampa

Un veicolo con tanti pregi, che soddisfa appieno i molti fan metropolitani delle due ruote. Quadro 350D permette una guida fluida e sicura in ogni situazione di marcia, grazie all’ottimo rapporto peso/potenza, al baricentro basso e alle ruote alte che sanno piegare in curva come una moto sportiva. Un mezzo stabilissimo perché dotato di un sistema unico al mondo per pendolare, che si basa sull’allineamento costante e automatico delle due ruote anteriori al terreno tramite le sospensioni idrauliche. Insomma il veicolo perfetto per spostarsi nel traffico cittadino, pesante sì due quintali (pochi per la categoria), ma agile e facile da guidare.

La sicurezza è inoltre garantita dall’ottimo impianto frenante, che può contare su due dischi anteriori – uno per ciascuna ruota – di 240 mm di diametro, mentre il disco sulla ruota posteriore è di 256 mm. Quand’è fermo, poi, Quadro 350D non ha bisogno del cavalletto, perché basta abbassare una leva e lo scooter resta in piedi. Il motore ha cilindrata di 313 cc e sviluppa la potenza di 23 CV a 7.000 giri al minuto. Rispettoso dello standard Euro 3, Quadro 350D ha un prezzo di listino di 7.000 euro.

Esteticamente lo scooter Quadro si caratterizza per il design speciale della carenatura posteriore, studiato per la comodità delle gambe del passeggero. Un approccio funzionale che spiega anche il vano dove è possibile ricaricare lo smartphone o un altro dispositivo elettronico. Quadro 350D è anche il veicolo che Maurizio Pistore sta portando in giro per il mondo per raccogliere fondi a favore di un ospedale Emergency in Sudan, tour che Tgcom24 segue con attenzione.