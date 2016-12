I 30 anni di Yamaha Ténéré

- Nel 1983, quando uscirono, lecambiarono la scena delle moto da cross. Nacque un mito e con loro una miriade di nuove moto enduro che non temevano i terreni più ardui.. Ora i fan possono celebrare i 30 anni della moto in un

foto Ufficio stampa

Il motto è “30 Years, 1 Spirit”, perché anche se i modelli col nome Ténéré si sono succeduti nel tempo dalla prima XTZ600, l’anima della moto non è mai cambiata. L’appuntamento è sulle Alpi svizzere del Canton Grigioni, tra località famose come St. Moritz e Davos, e metterà in rassegna modelli epici come la XTZ750 Super Ténéré di Peterhansel (1992) e la XT600 Belgarda di Andrea Balestrieri (1984). Ospite d’eccezione sarà Franco Picco, che gli appassionati della Dakar ben conoscono per le sue 20 partecipazioni e due secondi posti assoluti conquistati con una Yamaha Ténéré 750. Con Picco ci sarà il Club Ténéré Italia e la concessionaria Moto Shop Parma, portabandiera tricolori al raduno.

Evoluzione attuale della moto è oggi la maxienduro Yamaha XTZ1200 Super Ténéré, che ha esordito nel 2010 e che reinterpreta in chiave moderna la leggenda della “moto del deserto”. Il mezzo ideale per il mototurismo, che monta un motore bicilindrico fronte marcia da 1.199 cc a 4 tempi DOHC da 110 CV con iniezione elettronica, 4 valvole e 2 candele per cilindro. Per tutte le informazioni e le iscrizioni al raduno, è disponibile il sito del Club Ténéré Italia all’indirizzo http://www.clubtenereitalia.it.