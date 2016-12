Honda rinnova la CRF450R

foto Ufficio stampa

L’impostazione tipicamente rally della CRF450R sfrutta una ciclistica a dir poco rivoluzionaria, con una forcella ad aria, e un motore messo a punto per massimizzare l’erogazione di potenza e coppia ai regimi medio/bassi. Il telaio a semi-doppio trave in alluminio è leggero e molto equilibrato, e assicura un baricentro particolarmente basso a questa moto che sa e deve “saltare” su ostacoli di gradi differenti. Honda ha adottato questo telaio anche sulla nuova CRF250R, incrementandone le qualità sportive. Non cambia invece il forcellone in alluminio, che sfrutta al massimo le qualità del monoammortizzatore regolabile, la cui corsa è pari a 133,5 mm, con un’escursione della ruota di 315 mm.

Honda CRF450R monta il motore monocilindrico di 449 cc, capace di sviluppare 52 CV a 8.500 giri al minuto e una coppia massima di 48 Nm a 6.500 giri. Un motore con distribuzione a 4 valvole e raffreddato a liquido, che si avvale della nuova fasatura del sistema di iniezione elettronica PGM-FI e ottimizza l’erogazione della coppia ai bassi e medi regimi. Rivisti sono anche il doppio terminale di scarico e la frizione, mentre il cambio a 5 marce ravvicinate è identico al modello precedente. Ma i progettisti Honda hanno lavorato anche sui condotti di aspirazione e scarico, migliorando la potenza agli alti regimi e le doti di allungo della CRF450R.