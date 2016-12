foto Ufficio stampa

Moto Guzzi California 1400 Touring è la moto ideale per chi non vuole passare inosservato. Moto di gran comfort, svela in strada tutto il suo splendore e sa sempre essere a suo agio: siano le strade miste di pavé e asfalto della capitale (ma forse è meglio evitare le ore di punta, gusto per la mole non proprio snella) che i lunghi stradoni e tornanti delle colline che salgono verso i laghi del nord Lazio. Una compagna di viaggio ideale, col motore bicilindrico a V di grossa cilindrata (1.380 cc) sempre pronto in tutte le configurazioni disponibili. Nonostante l’elevato peso, si prende subito confidenza con la moto, che si rivela semplice da guidare, sempre in equilibrio, anche col passeggero dietro.

Il design è molto differenziato tra i due modelli, ma grande personalità hanno sia la Touring che la Custom. Comune è invece il ventaglio di soluzioni tecniche adottate, a cominciare dall’ABS che non può mancare oramai su una moto del genere a aiuta a conferire la sicurezza giusta in frenata, perché non fa sentire troppo l’inerzia. Ma ci sono anche il controllo della trazione, il Cruise Control, il sistema Ride-by-Wire che consente di regolare la risposta del motore secondo tre modalità: Turismo, Veloce e Pioggia. Ogni moto è costruita a mano nello stabilimento di Mandello del Lario, ciò che in pratica fa di ogni Guzzi California un pezzo unico!

La guida facile, dicevamo. Più che altro semplice, perché supportata dalla tecnica e dalla perfetta ergonomia dei comandi sul manubrio, facilmente raggiungibili senza distogliere l’attenzione dalla strada. La posizione è confortevole e la sella è ampia e morbida sulla Touring, la più vocata ai lunghi viaggi, dotata com’è di grandi borse laterali da 35 litri dove possiamo tranquillamente alloggiare un casco e un notebook. Eccellente l’illuminazione del nuovo proiettore anteriore poligonale, che sovrasta il frontale. Forse l’unico neo, ma solo in estate, è il motore che scalda troppo le gambe del guidatore, ma chissà che il difetto non divenga un pregio in inverno.

Il linguaggio visivo della California 1400 Touring si esprime nell’originale serbatoio da 21 litri che avvolge il propulsore e nel grande parabrezza “Patrol”. Il parafango posteriore è modellato sul possente pneumatico da 200, mentre il gruppo ottico posteriore è a LED e incorpora gli indicatori di direzione. La Touring assicura una migliore protezione aerodinamica e vanta i kit paramotore e para-valigie, ma è anche zeppa di quelle cromature che spezzano molti cuori tra i centauri. Il prezzo della Guzzi California 1400 Touring è di 19.300 euro.

La Custom è la sorella “cattiva” della Touring, in antitesi per temperamento, stile e vocazione. Il look è da cruiser verace, con un manubrio drag bar e grafica minimalista, ma la moto non è spartana e anzi offre il comfort di una bella sella biposto e di sofisticati ammortizzatori posteriori dotati di serbatoio esterno. La seduta è chiaramente bassa e arretrata sulla ruota posteriore, e perciò si sentono meglio gli scatti repentini che la generosa coppia – 120 Nm a 2.750 giri al minuto – esprime. Come la Touring, anche la Custom è equipaggiata di serie con il Cruise Control, il controllo di trazione e il Ride-by-Wire con le tre modalità di marcia Turismo, Veloce e Pioggia. Il prezzo è di 17.300 euro.