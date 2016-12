La festa dei BMW Motorrad Days

foto Ufficio stampa

Numeri da antologia quelli registrati nella tre giorni – dal 5 al 7 luglio – a Garmisch-Partenkirchen, in cui sono stati battuti tutti i record di partecipazione precedente. Le avvisaglie c’erano già state la sera prima (giovedì 4 luglio) al Museo BMW di Monaco di Baviera, dove si sono presentati 700 motociclisti per il Warm-Up Party, e l’indomani questi hanno dato vita a un corteo di dimensioni gigantesche per salire verso il Massiccio dello Zugspitz. Nel corso dei tre giorni, all’Hausberg di Garmisch, sono stati consumati 25 mila litri di birra, 10 mila pretzel, 1.500 hamburger e 4.800 mezzi polli alla griglia! Ma sono anche stati 2.400 coloro che hanno provato le nuove moto della gamma 2014 di BMW.

Perché le moto sono sempre rimaste sotto i riflettori della festa, anche i modelli storici come la R32 del 1923 e la celebre K1, vanto dei 90 anni di produzione BMW. Non è mancato lo spettacolo, come l’esibizione dello stuntman britannico Russ Swift con la sua MINI e del campione di streetbike freestyle e quattro volte campione del mondo stunt Chris Pfeiffer sulla BMW F 800 R. Presenti anche piloti di fama della Superbike come Marco Melandri e Chaz Davies, nonché la leggenda Troy Corser. Ma l’applauso più grande va forse al fan cinese che è arrivato dal suo Paese in sella alla propria BMW.