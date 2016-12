Il ritorno di Peugeot Metropolis

- La crisi delle due ruote in Europa è fortissima, tra 2012 e ormai più di metà 2013 si sono registrate vendite “polari” intorno al - 30% rispetto al 2011. E così c’è chi ha cambiato radicalmente strategia per riposizionarsi meglio qualora il mercato dia segni di ripresa. È il caso di

Tgcom24 ha provato per le agevoli, ma miste strade della Brianza, il nuovo Peugeot Metropolis, che adotta un motore di 400 cc assolutamente inedito e soprattutto il primo sviluppato e prodotto in proprio da Peugeot sopra la soglia dei 200 cc. Una sfida importante per un segmento – quello dei maxi-scooter a tre ruote – che rappresenta comunque una nicchia di mercato, molto forte però in Francia, dove anche l’alter ego Piaggio MP3 sta facendo bene. Il motore Peugeot è un monocilindrico 4 Tempi 4 valvole a iniezione elettronica ed è molto potente, sviluppa più di 37 CV di potenza a 7.250 giri/minuto. E ha dimostrato uno scatto bruciante come il più sbarazzino e leggero dei cinquantini (la coppia massima è di 38 Nm a 5.500 giri). Ha il merito incontestabile di consumare poco – 4,2 litri per 100 km – e nel mondo degli scooter è un dato importante.

Come importanti sono il comfort e la sicurezza di un mezzo del genere, che non costa poco e deve soddisfare un cliente molto esigente: professionista, maschio, target medio di 35 anni, che si serve di un tre ruote per il commuting cittadino casa-lavoro. Insomma non proprio un motociclista, che apprezza la stabilità delle due ruote anteriori e gradirà di sicuro il “Dual Tilting Wheels” Peugeot, il sistema cioè di avantreno a parallelogramma deformabile, con ruote interconnesse e mono ammortizzatore centrale, che assicura la massima stabilità e sicurezza. Il comfort è superiore a qualsiasi scooter di grossa taglia e a prova di ciò c’è la chiave elettronica che viene riconosciuta dal Metropolis nel raggio di due metri e che permette sia l’avviamento dei veicolo che l’apertura dei vani.

Una qualità di pregio il nuovo Peugeot Metropolis 400 l’ha nell’impianto frenante, che si avvale di due servofreni, molto sensibili, efficienti e precisi (è difficile arrivare al bloccaggio). Nessuna preoccupazione destano le gomme, visto il rilevatore della pressione pneumatici che segnala graficamente sul display del computer di bordo l’eventuale minor pressione e lampeggia in caso di foratura. I fanali anteriori e posteriori impiegano la tecnologia a LED. Il sottosella è composto di due ampi vani comunicanti tra loro, che permettono di mettere un casco integrale e un casco jet con visiera. Molto bello e funzionale il parabrezza con regolazione rapida.

Nuovo Peugeot Metropolis 400i arriverà a listino in Italia il prossimo mese di settembre, e sarà poi seguito dal mese successivo dalla versione 400 RS. Quattro i colori disponibili, ma soprattutto 4 anni di garanzia e due di assistenza stradale, grazie anche a Mapfre Warranty e Assistance. Il prezzo è di 7.720 euro.