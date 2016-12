Suzuki V-Strom diventa mille

foto Ufficio stampa

La nuova mille Suzuki è una Sport Enduro Tourer e ciò vuol dire che ha molte anime. È una moto fatta per grandi viaggi, anche su terreni difficili che richiedono performance da enduro, ma sa essere anche molto divertente con quel suo potente bicilindrico di un litro di cilindrata, che ne fa una sportiva camuffata. Non è stato dunque facile costruire un design che tenesse conto di tutte queste anime e desse alla nuova V-Strom 1000 la personalità giusta. E non è stata solo questa la difficoltà, perché i progettisti Suzuki non volevano trascurare nulla delle tecnologie più recenti, sia motoristiche che per la sicurezza, e così hanno preso a pieni mani dalla sportivissima GSX-R 1000.

Il frontale a “becco”, che Suzuki riprende dalla storica DR750S Big del 1988, caratterizza stilisticamente la V-Strom 1000. Le linee della nuova Sport Enduro Tourer giapponese sono però più armoniose e sposano la fruibilità, visto che la moto è dotata di borse laterali e ben tre tipi di bauletti, tutti perfettamente integrati, e naturalmente molto utili al cliente tipo della V-Strom 1000, che si presume abbia voglia di affrontare le lunghe distanze. Dal punto di vista tecnico, la moto è equipaggiata con le stesse pinze freno anteriori monoblocco ad attacco radiale della GSX-R 1000, e di serie ha l’ABS. È inoltre la prima moto Suzuki a disporre del sistema elettronico di controllo della trazione.