Piaggio MP3 si fa Business e Sport

foto Ufficio stampa

I modelli LT (sigla che sta per Large Tread) si caratterizzano per alcuni particolari stilistici e al tempo stesso funzionali, come la carreggiata anteriore ampia: 465 mm nel caso di MP3 LT 2013. Ma distintive sono anche le frecce di tipo motociclistico, la luce di posizione integrata nella parte inferiore dello scudo, e la frenata integrale che su Piaggio MP3 LT può essere azionata dal pedale sulla pedana. Il tre ruote italiano conferma il look “importante”, ma resta agile come uno scooter tradizionale e di piccola cilindrata, mischiando sapientemente il divertimento di guida alla massima sicurezza garantita dalle due ruote anteriori. Ad ogni modo restano nella gamma MP3 i modelli Hybrid e Yourban.

Diventa standard un dispositivo che il gruppo Piaggio sta via via implementando sui suoi veicoli più raffinati: il PMP. Si tratta di un sofisticato computer di bordo che è possibile integrare ad uno smartphone e che è in grado di visualizzare tante utili informazioni per la guida. MP3 resta un mezzo eccezionalmente versatile, con un bagagliaio da 50 litri dotato di doppio accesso (dalla sella e dallo sportello posteriore), e capace di ospitare oggetti lunghi fino a un metro! Non solo, ma ha una pratica tasca a tre scomparti nella parte anteriore del veicolo, dove c’è adesso anche una presa USB. La versione Business è disponibile nei colori Nero Universo e Grigio Argo abbinati alla sella nera; Bianco Perla, Marrone Argilla e Grigio Plutone abbinati alla sella marrone.

La versione Sport aggiunge vari particolari con finitura nera opaca o lucida, come le maniglie per il passeggero, lo spoiler sotto la pedana, la modanatura dello scudo anteriore. La parte superiore della pedana poggiapiedi è rifinita con un materiale antiscivolo, mentre i colori specifici per questa versione sono il Nero Opaco Carbonio, il Grigio Opaco Nebulosa e il Bianco Stella, tutti in abbinamento alla sella nera. I propulsori sono entrambi 4 Tempi 4 valvole a iniezione elettronica con raffreddamento ad acqua, hanno cilindrate di 300 cc e 22,5 CV di potenza oppure 500 cc e 40 CV e sono performanti anche ai medio-bassi regimi.

I prezzi della nuova gamma Piaggio MP3 LT 2013 partono dai 6.590 euro della 300 Sport, con la Business che costa soltanto 100 euro in più. La cilindrata 500 è disponibile ai prezzi di 8.390 euro per la MP3 500 LT Sport e 8.490 euro per la MP3 500 LT Business.