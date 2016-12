Yamaha MT-09, la naked-motard

- L’agilità di una 600 cc, la potenza di una mille a 4 cilindri con una coppia mostruosa. È la, una delle moto più attese dell’anno, che coltiva l’ambizione di creare un nuovo segmento di moto sportive. Prima di tutto per il look:, molto hi-tech nel look e super performante.

foto Ufficio stampa

Potenza che si esprime a regimi elevatissimi, 10.000 giri al minuto. Come la coppia del resto, 85 Nm a 8.500 giri la massima, che significano scatti brucianti e riprese mozzafiato. Una superbike estremamente dinamica, nonostante la cilindrata “media”, con la quale Yamaha intende stravolgere la categoria delle superbike, guidabili come una naked ma con l’agilità di una motard. La MT-09 è una delle moto con il rapporto peso-potenza più favorevole in assoluto: pesa circa 170 kg (meno della YZF-R6), una leggerezza che favorisce da un lato la maneggevolezza, dall’altro la dinamicità. Una moto tutta da gustare, perfetta per i mercati europei, e con una inedita trasmissione a 6 marce con rapporti ottimizzati.

Il look è già il primo motivo di sfida della Yamaha MT-09. Davanti si nota subito il faro multi-riflettore e di lato gli originali retrovisori esagonali. Nuovo è anche il gruppo ottico posteriore a LED, con fasci luce separati ma che s’illuminano totalmente in frenata. Yamaha ha progettato appositamente la strumentazione asimmetrica full LCD e i compatti blocchetti elettrici, mentre il pedale del freno e la leva del cambio sono forgiati in alluminio. Taglio sportivo per il sistema integrato di scarico e marmitta corta 3 in 1, con tre camere di espansione interne.

Per sentirsi come Valentino Rossi (o Jorge Lorenzo), Yamaha dà poi l’occasione di prenotare il test ride della MT-09 e volare a Spalato per la prova e fare la prima conoscenza con la moto. Il concorso “Provala per Primo” è in vigore dal primo al 31 luglio e la registrazione è esclusivamente online. Yamaha MT-09 arriverà a listino a settembre, il prezzo d’ingresso di 7.890 euro, franco concessionario incluso, vale per le colorazioni Matt Grey e Race Blu, mentre le due colorazioni Deep Armor e Blazing Orange costano 100 euro in più, ma propongono grafiche MT sul serbatoio, i profili ruote in tinta, le forcelle. Il prezzo di listino include il terzo anno di garanzia, mentre l’ABS è un accessorio da 500 euro.