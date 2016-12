Nuovo Ape Calessino 200

foto Ufficio stampa

In effetti dopo 64 anni di storia (il primo Ape Calessino è del 1949) la miglior soluzione motoristica del tre ruote Piaggio è l’alimentazione elettrica, che arrivò nel 2010 sulla precedente serie. Oggi la nuova versione Ape Calessino 200 è pensata come una carrozza comfort per due passeggeri più il conducente, ideale per il trasporto nei centri storici, nelle località turistiche, per i servizi di cortesia dei resort. Ha 4 porte e la capote apribile in tela impermeabile (e lavabile), ma conferma il design inconfondibilmente retrò: il copriruota anteriore tondo, i montanti della capote in acciaio, la fanaleria posteriore in tre distinti pezzi circolari. Quei tratti che l’hanno fatto apprezzare da due milioni di clienti nel mondo.

Oltre a essere comoda, la selleria è realizzata nello stesso colore beige della capote. A bordo non manca (non è mai mancata) la versatilità, basti guardare le tasche di cortesia in tela per riporre oggetti all’interno delle porte. Nuovo è il motore monocilindrico a 4 tempi di 200 cc e 7,5 kw di potenza, più efficiente e al tempo stesso più brioso (raggiunge i 55 km/h). Ha il cambio a 4 marce e vanta un raggio di sterzata che nessuna quattro ruote può offrire: tre metri. Soprattutto Ape Calessino è guidabile a 16 anni con patente A1 e a 18 anni con la normale patente auto B. Tre i colori di carrozzeria: Western Red, Artic White e Charming Blue. Per un prezzo di 4.930 Euro, Iva esclusa.