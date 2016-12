Yamaha YZ250F e YZ450F

, e mai come adesso le due cilindrate 250 e 450 sono state tanto simili. Perché forse molti non sanno che, nel motorsport, Yamaha non è forte soltanto nella MotoGP, ma ha trascorsi straordinari anche nel motocross. Le nuove e più leggereModel Year 2014 condividono la stessa piattaforma e la medesima dotazione tecnologica.

foto Ufficio stampa

Entrambi i modelli spingono all’estremo il concetto di prestazioni e lo abbinano alle tipiche doti off-road. Merito del rivoluzionario motore rovesciato a iniezione elettronica e del nuovo scarico Akrapovic che disegna una serpentina a partire dalla testa del cilindro. La YZ250F adotta inoltre un nuovo cambio, più robusto e che lavora in maggiore armonia con la frizione, più morbida, così da accrescere la fluidità del cambio e ridurre il gap di potenza nelle cambiate, a tutto vantaggio della dinamicità, sia in pista che nella guida di tutti i giorni. Sia sulla 250 che sulla 450 è poi montato l’MX Power Tuner, un dispositivo che permette di impostare rapidamente la mappatura della centralina e adattarla ai diversi terreni e allo stile di guida del pilota.

Quanto al look, la nota saliente della nuova gamma YZ-F 2014 sta nella “scomparsa” del serbatoio da 7,5 litri, in quanto “ingoiato” dal telaio, come il filtro dell’aria. La sella e il parafango posteriore sono stati ridisegnati, mentre la presa d’aria svela un design decisamente aggressivo. Novità anche nelle grafiche realizzate in fase di stampaggio, per permettere l’inserimento di una pellicola all’interno dello stampo stesso, così da amalgamare perfettamente le decorazioni e la plastica. L’effetto finale semitrasparente non è solo bello esteticamente, ma assicura una superficie che resiste meglio ai graffi e all’usura. Proposte nell’esclusiva livrea Racing Blue, la Yamaha YZ450F arriva in Italia quest’estate, la YZ250F a novembre.