foto Ufficio stampa

Un motore poderoso quello della MV Agusta F3 800, che coltiva l’ambizione di sviluppare la coppia di un bicilindrico, con l’allungo di un quattro cilindri. La potenza è di 148 CV a 13 mila giri/minuto e la coppia massima di 88 Nm è disponibile oltrepassati i 10 mila giri. Il peso leggero (173 kg) accentua le doti caratteriali della moto, alzando l’asticella prestazionale delle moto di media cilindrata e facendone (rispetto alla MV Agusta F3 675) una vera e propria superbike. La velocità massima raggiunge i 270 km/h, anche grazie alla modifica del rapporto di trasmissione finale (allungato da 16/43 a 17/41).

Leggero e compatto, il motore ha distribuzione a doppio albero a camme in testa, con 4 valvole per cilindro (tutte in titanio), che favoriscono la dinamicità della F3 800 ai regimi più alti. Come fa del resto anche la soluzione dell’albero controrotante, che prima dell’avvento della F3 675 era impiegata soltanto in MotoGP. Davvero evoluta è l’elettronica della MV Agusta F3 800, che integra la gestione dell’acceleratore e del corpo farfallato al controllo di trazione. Il Full Ride-By-Wire permette tre modalità di marcia definite elettronicamente e una quarta modalità personalizzabile dal pilota. Attraverso il manubrio e la strumentazione digitale, il pilota può poi selezionare tra 8 livelli di intervento del Traction Control.

Telaio compatto in acciaio e lega di alluminio e interasse stretto di 1.380 mm rendono maneggevole la moto, che monta una raffinata forcella Marzocchi con steli di 43 mm di diametro, regolabile sia nel precarico che nell’idraulica in compressione ed estensione. Sulla ruota posteriore opera il monoammortizzatore Sachs con serbatoio dell’azoto separato, anch’esso regolabile. I freni contano su pinze anteriori Brembo e dischi di grosso diametro, mentre gli pneumatici di primo equipaggiamento sono Pirelli Diablo Rosso Corsa da 17 pollici, nelle misure 120/70 davanti e 180/55 dietro. MV Agusta F3 800 è proposta in tre combinazioni di colore: Bianco perlato/nero, Rosso/argento, Nero metallizzato opaco. Il prezzo è di 13.990 euro.