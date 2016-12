Z800 e Ninja ZX-6R, ruoli da star

- Le ultime, nuove Kawasaki suscitano entusiasmo. Per il design stupendo e per la carica sportiva che si esprime in Superbike. E allora la Casa di Akashi ha deciso di entusiasmare anche il pubblico che va al cinema, producendo. Nascono così, due film distribuiti grazie alla collaborazione di UCI Cinemas.

foto Ufficio stampa

“The boxer” ha come protagonista la Z800 e “Isle of Man” la velocissima Ninja ZX -6R 636. Kawasaki ha siglato una partnership con UCI Cinemas – la più grande rete europea di distribuzione cinematografica – per trasmettere i brevi film (155 e 235 secondi) dall’inizio di giugno fino alla fine agosto, prima delle proiezioni cinematografiche ed esclusivamente nelle sale UCI Cinemas italiane. L’impatto emotivo di questi due sports movie è davvero sensazionale e non sorprendono le 4 medaglie ricevute al New York Film Festival 2013, uno dei più importanti festival del mondo per quanto riguarda le produzioni pubblicitarie e televisive.

Dalla strada al cinema e ritorno, perché Kawasaki si attende un ritorno alle già superbe performance di vendita delle due moto. La nuova Kawasaki Z800 monta un motore 4 Tempi e 4 cilindri di media cilindrata, che eroga 113 CV e sul mercato italiano costa 8.890 euro. È anche disponibile in versione depotenziata Z800e a 95 CV, per un prezzo che si abbassa a 8.090 euro. La nuova, sportivissima Ninja ZX6-R 636 è una media cilindrata di grandissima esuberanza, che ha accresciuto la cilindrata da 599 a 636 cc ed esprime adesso una potenza di 130 CV, erogati fino ai 13.500 giri al minuto! Il suo prezzo è di 12.090 euro.