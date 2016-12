foto Ufficio stampa

Il serbatoio ha un volume maggiore di un terzo rispetto alla F 800 GS: 24 litri anziché 16 e questo aumenta notevolmente l’autonomia di marcia. Ma il serbatoio più grande ha reso necessario un rinforzo del telaietto posteriore, mentre la staffa paramotore e il supporto delle valigie proteggono il serbatoio. Originali sono il sellone, il parabrezza più grande che migliora la protezione contro il vento, le pedane più larghe. Il freno a pedale è regolabile e rinforzato. Immancabile sulle moto BMW è l’ABS, proposto di serie, ma insieme a questo ci sono anche il controllo automatico della stabilità ASC e le sospensioni a regolazione elettronica (ESA), dotazioni che rendono la F 800 GS Adventure la tourer media più sicura del mercato.

Non solo, ma sulla moto viene offerto, in combinazione col pacchetto ASC, il nuovo optional “modalità di guida Enduro”. Si tratta di un’assoluta novità mondiale che consente, premendo un pulsante sul manubrio, di passare rapidamente dalla modalità standard “Road” a quella “Offroad”, che prevede modalità di intervento differenziate per ABS e ASC. La trazione, l’accelerazione e la forza frenante vengono così ottimizzate per la guida sullo sterrato.

La BMW F 800 GS Adventure si affida al classico motore bicilindrico 4 valvole per cilindro di 800 cc, raffreddato ad acqua e a iniezione elettronica, lo stesso della F 800 GS. La potenza è di 85 CV a 7.500 giri/minuto e la coppia massima di 83 Nm a 5.750 giri/minuto, segno di rapidità nelle risposte dell’acceleratore e di una ripresa elastica. Il cambio è a 6 rapporti. La nuova F 800 GS Adventure è in vendita in Italia dallo scorso 15 giugno, il prezzo chiavi in mano di 12.800 euro include il primo tagliando e l’ABS.