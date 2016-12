Le due personalità degli scooter BMW

. Sono queste le grandi sfide che chi “progetta” la mobilità del futuro deve tenere costantemente di mira. BMW è uno di questi “progettisti” e di idee su come ci muoveremo in un futuro più o meno lontano ne ha tante. Una di queste è già realtà:

foto Ufficio stampa

Due mezzi, ciascuno con una doppia personalità. Perché uniscono le doti dinamiche di una moto di media cilindrata col comfort e la versatilità di un maxi scooter. Perché sono perfetti per muoversi nelle metropoli congestionate, ma quando viaggiano in autostrada sanno correre come una moto. Ed è per questo che BMW usa la definizione “Mister Life & Doctor Style” per spiegare l’esperienza di guida dei suoi due modelli. Che condividono il motore, un bicilindrico di nuova concezione di 647 cc, che sviluppa 60 CV a 7.500 giri e una coppia massima di 66 Nm a 6.000 giri, ciò che assicura ottime performance dinamiche. Il cambio a variazione continua CVT supporta il comfort nella guida urbana.

Un motore evoluto, che si avvale di un sistema d’iniezione elettronica con distribuzione a 4 valvole per cilindro. La lubrificazione è a carter secco con doppia pompa dell’olio, il raffreddamento è a liquido. Grazie al catalizzatore con sonda lambda, BMW C600 Sport e C650 GT sono già in grado di rispettare la severissima normativa Euro 4 sulle emissioni dei motocicli. Oltre al motore, sono d’impronta motociclistica anche le sospensioni e il sofisticatissimo impianto frenante, che si compone di doppio disco anteriore e disco singolo posteriore, più l’ABS di serie. Praticità da scooterone è il vano sottosella flessibile, che permette di aumentare la capacità di carico da fermo. Ma avere due cose in una, una moto e un maxi scooter, costa: a listino BMW C600 Sport e C650 GT viaggiano oltre gli 11 mila euro.