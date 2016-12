Ducati Hyperstrada, la moto crossover

. Una moto in realtà originale,, pensata per chi, alla guida sportiva, abbina il turismo a medio raggio., essenziale e senza fronzoli, ma ha un equipaggiamento standard che soddisfa tutte le esigenze del mototurismo.

foto Ufficio stampa

Come le borse laterali da 50 litri semirigide e facili da rimuovere, o il top-case da 31 litri coordinato, il cavalletto centrale che migliora la stabilità quand’è parcheggiata a pieno carico. Il look svela un’elevata luce da terra e i fianchi stretti, che facilitano la confidenza del pilota, che pure ha a disposizione tecnologie di guida user-friendly e dotazioni di sicurezza importanti. Il faro anteriore è a parabola unica con luci di posizione a LED, e una striscia di LED spicca anche al posteriore, andando a potenziare una lente ad alta diffusione integrata nel codino e che funge sia da faro che da luce di stop. Le frecce prevedono anche la funzione “hazard” – 4 frecce accese – che si attiva tenendo premuto il pulsante freccia sinistra per 4 secondi.

Per la miglior postura del pilota, il manubrio è stato rialzato di 20 mm rispetto alla Hypermotard, mentre un nuovo parabrezza tipo Touring aumenta la protezione dal vento. Disponibile in due altezze da terra, la sella è più ampia e ha un maggior spessore schiumato, per favorire il comfort di un viaggio in compagnia. Ducati Hyperstrada 2013 monta l’ultima generazione del motore Ducati Testastretta 11° di 821 cc, che sviluppa 110 CV e si combina bene al nuovo telaio a traliccio che incorpora elementi della ciclistica. Di serie la moto vanta il Ducati Safety Pack con ABS a 2 livelli e il Ducati Traction Control a 8 livelli. Le modalità di marcia (Riding Mode) sono tre: Sport e Touring consentono di esprimere l’intera potenza della moto, mentre Urban la fa scendere a 75 CV (anche per risparmiare carburante).

Le sospensioni sono affidate a una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm davanti e a un monoammortizzatore Sachs posteriore, facilmente regolabile nel precarico molla grazie ad un pomello remoto. L’Hyperstrada 2013 è dotata di impianto frenante Brembo con sistema ABS Bosch, mentre le gomme sono Pirelli Scorpion Trail. Disponibile nei colori Rosso o Bianco Artico, Ducati Hyperstrada costa 12.790 euro.