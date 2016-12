A Roma i 110 anni di Harley-Davidson

- Più che un raduno è un giubileo quello che. Quattro giorni nella Città Eterna – da giovedì 13 a domenica 16 giugno – per un maxi-happening che richiamerà migliaia di “harleysti” da ogni angolo del mondo, il più grande mai organizzato in Europa. Con tanto di messa celebrata venerdì 14 e ladomenica 16.

Il cuore dell’evento sarà l’Harley Village allestito al Porto turistico di Roma - Ostia, che accoglierà appassionati e curiosi dell’universo Harley-Davidson e permetterà ai partecipanti di svolgere prove e simulazioni di guida. Ogni sera divertimento assicurato con concerti di musica live, tra cui Adam Ant, Bonnie Tyler e Mike and the Mechanics. Ma tutta Roma sarà legata all’evento: al Foro Italico ci sarà il Custom Bike Show, con le più belle moto personalizzate e anche qui ci saranno concerti legati all’anniversario Harley-Davidson. Sabato ci sarà il clou della parata (40 km) che da Ostia arriverà al centro della capitale.

Lo Stato della Città del Vaticano ha accolto con favore l’evento già dallo scorso anno, quando fu presentato a Papa Benedetto XVI da Willie G. Davidson e il figlio Bill, nipote e pronipote di uno dei fondatori dell’azienda. Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 16, quando centinaia di motociclisti Harley-Davidson arriveranno in Piazza San Pietro per la benedizione di Papa Francesco. L’evento romano è soltanto uno dei tanti che quest’anno rendono omaggio ai 110 anni della Casa di Milwaukee, e proprio qui a fine agosto ci sarà un’altra tappa fondamentale delle celebrazioni. Per qualsiasi informazione sull’evento del 110° Anniversario di Roma, è disponibile il sito Internet www.harley-davidson.com/110.