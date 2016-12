Il fascino vintage della Vespa 946

foto Ufficio stampa

Leggera, costruita in alluminio, con di serie l’ABS e il controllo elettronico della trazione ASR, Vespa 946 è l’erede migliore dell’amatissimo scooter e non a caso il look ha il sapore vintage della prima Vespa, conciliate però con le migliori tecnologie di quest’inizio di XXI secolo. Uno scooter che fonde tradizione e innovazione, la migliore incarnazione di un modello venduto in oltre 17 milioni di unità ed entrato di prepotenza nella storia del cinema (Vacanze Romane, Caro Diario, Notte prima degli esami, solo per citare tre titoli). La Vespa 946 è un modello di grandissimo fascino e… molto costosa! La fanaleria, integralmente a LED, è uno degli elementi distintivi, in particolare il proiettore realizzato con tecnologia Full LED.

Hi-tech è anche il motore, un monocilindrico 125 quattro tempi e 3 valvole a iniezione elettronica, che permette alla Vespa 946 di fare più di 55 km con un litro di benzina! E riducendo di un buon 30% le emissioni nocive. Le prestazioni sono le migliori nella categoria delle ottavo di litro: 8,55 kW la potenza a 8.250 giri/minuto. Non solo, ma gli intervalli di manutenzione sono stati allungati a 10.000 km. La soluzione della scocca portante è invece fedele all’idea originaria di Vespa, solo che l’acciaio saldato è stato mischiato ad elementi in lega di alluminio e questa è una novità assoluta nella storia di Vespa. La 946 è prenotabile sul nuovo sito vespa.com, i prezzi si aggirano sui 9.000 euro.