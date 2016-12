La Triumph italiana di Elisabetta

foto Ufficio stampa Correlati La Triumph regale

09:00

- Domani 2 giugno. Elisabetta fu incoronata a Westminster il 2 giugno del 1953, anche se la sua ascesa al trono iniziò alla morte del padre Giorgio VI quasi un anno e mezzo prima, il 6 febbraio 1952. In questi ultimi 12 mesi, quelli del “”, Londra non ha perso occasioni per celebrare l’87enne sovrana.