Honda CB500X: obiettivo giovani

- Tutti quelli che desiderano “iniziarsi” alla moto quest’estate hanno un’occasione bella e importante firmata Honda. La Casa nipponica sta infatti lanciando in questi giorni la, la crossover di media cilindrata che completa lo splendidopresentate all’ultima edizione dell’Eicma, il Salone della moto di Milano.

foto Ufficio stampa

La CB500X è una moto tutta da gustare, perché le concessionarie italiane Honda danno anche la possibilità si effettuare test ride (insieme naturalmente ad altre moto della gamma). Giovane perché con il suo motore bicilindrico da 48 CV (vale a dire 35 kW), la Honda CB500X è guidabile anche dai possessori di patente A2. E poi perché garantisce potenza misurata ed erogata in modo fluido e senza strappi, grazie alla coppia elevata disponibile pressoché a tutti i regimi. Una moto pensata per i neopatentati e con livelli di sicurezza al top della categoria, vista la presenza dell’ABS di serie e delle sospensioni a lunga escursione, garanzia di tenuta e stabilità ottimali.

Insomma una moto facile da guidare, ideale per entrare nel mondo delle adventure-bike Honda. Ottimi anche i consumi: con un litro di fanno in media 28,4 km. Il prezzo della CB500X è di 6.100 euro. La nuova gamma di bicilindriche 500 Honda già propone la naked CB500F, il cui look si ispira alle streetfighter Honda, e attende la variante carenata e più sportiva CBR500R. Tutte e tre hanno l’ABS di serie a due canali. La naked è la più conveniente del lotto coi suoi 5.500 Euro di listino, la sportiva CBR500R costa invece 6.200 Euro.