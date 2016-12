Yamaha X-Max 400, Open weekend

- Arriva il prossimo fine settimana, nelle concessionarie italiane Yamaha, ile gli interessati potranno anche chiedere un test ride dello scooter. Raffinato, elegante, con un nuovo telaio compatto e leggero,, promettendo di stupire per il suo scatto bruciante e per una velocità massima che sfiora i 150 km orari.

foto Ufficio stampa

Uno scooter di fascia medio/alta, che nella gamma della Casa nipponica va a posizionarsi subito sotto l’amatissimo TMax. Nell’Open weekend che farà conoscere a tutti gli italiani il nuovo X-Max 400, Yamaha metterà a disposizione oltre 150 scooter in tutta Italia. Per prenotare il test ride occorre iscriversi sul sito www.yamaha-motor.it. Il prezzo del nuovo X-Max 400 è di 5.990 euro, franco concessionario incluso. Nella seconda metà del 2013 arriverà anche la versione con ABS, commercializzata a 6.490 euro. Interessanti i due allestimenti aggiuntivi Sport e Touring: il primo offre a 237 euro lo schermo sportivo, le pedane in alluminio e il portatarga sportivo omologato; il secondo per 455 euro offre lo schermo alto, il portapacchi posteriore e il bauletto da 50 litri in tinta.

Altra novità importante per il cliente è la formula di finanziamento YamahaGO, che propone un anticipo minimo di 1.200 euro e rate mensili di 89 euro per 3 anni. Al termine dei 36 mesi il cliente può decidere se restituire lo scooter, se permutarlo in un altro modello, se perfezionarne l’acquisto saldando o rifinanziando l’importo residuo di circa 2.300 euro.