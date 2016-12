R 1200 GS, una moto “mondiale”!

- Un tour davvero indimenticabile attraverso 5 continenti quello organizzato da BMW per promuovere la. È il “”, che ha permesso a 5 motociclisti – un italiano, un tedesco, un francese, uno spagnolo e una britannica (unica donna) – di partecipare alla “corsa della vita” viaggiando in sella a una fiammante R 1200 GS da 125 CV, unafatta per i grandi viaggi.

foto Ufficio stampa

Una giuria, in cui era presente tra gli altri l’attore Adrien Brody, ha scremato i 5 fortunati centauri tra ben 12 mila iscritti. Ognuno ha affrontato un continente diverso. Ad esempio il 35enne italiano Alessio Cigolini ha attraversato il Laos, in Asia, affrontando percorsi misti di roccia, ghiaia, polvere e strade asfaltate lungo il fiume Mekong. Il testimone è poi passato in Nuova Zelanda a un altro pilota e quindi a un altro in Sudafrica e poi via verso gli Stati Uniti occidentali. La tappa europea l’ha condotta la 25enne inglese Stephanie Rowe, che è partita da Barcellona e ha poi viaggiato per la Francia meridionale, l’Italia fino alla Toscana e risalendo poi per il Garda, fino a Monaco di Baviera, dove il “One World” è approdato al Museo BMW. Un viaggio bello e avventuroso, fatto di 12.600 km coperti in 44 giorni.

La nuova BMW R 1200 GS è una grande e instancabile enduro con motore boxer da 125 CV. Rinnovata nella ciclistica e più adatta al fuoristrada, ha l’ABS di serie e offre una migliore ergonomia di guida. Ha un nuovo sistema di raffreddamento del motore boxer, sempre aria/liquido ma cambia il liquido di raffreddamento: si passa dal vecchio olio motore a una miscela acqua/glicolo, che dissipa il calore con maggiore efficienza. La cilindrata di 1.170 cc consente alla “grande GS” di sviluppare fino a 125 CV a 7.700 giri/minuto e una coppia massima di 125 Nm a 6.500 giri. Nel carter del motore sono stati integrati il cambio a 6 marce e una frizione in bagno d’olio con funzione antisaltellamento, che sostituisce la frizione a carter secco del passato.

Altra novità di rilievo sta nel fatto che la R 1200 GS utilizza il sistema e-gas, che affida all’elettronica la regolazione della valvola a farfalla, per un’efficienza maggiore della combustione e una risposta più rapida del motore. Il guidatore può poi scegliere tra 5 modalità di guida, un optional che si abbina all’ASC (il controllo automatico della stabilità). Le 5 opzioni di guida sono Rain, Road, Dynamic, Enduro ed Enduro Pro. Altra novità mondiale sono gli pneumatici ancora più performanti nelle nuove misure 120/70 R19 per la ruota anteriore e 170/60 R17 per quella posteriore. A richiesta la Grande GS ha persino le luci anabbaglianti a LED. Il prezzo della nuova BMW R 1200 GS è di 15.650 euro, comprensivo del primo tagliando.