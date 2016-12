Donneinsella, al via i corsi 2013

- Avvicinare le donne al mondo delle moto. È questo l’obiettivo di, che grazie allaorganizza corsi di guida per centauri del gentil sesso o anche soltanto per consentire alle donne di prendere la patente di guida per le moto. Il, in provincia di Rovigo, il luogo deputato a questi corsi, che l’Associazione Sportiva Donneinsella tiene ormai da 6 anni.

foto Ufficio stampa

A inventarsi l’iniziativa è stata Laura Cola, un architetto con la voglia di diventare biker, che è partita proprio dalla sua esperienza per dar vita a Donneinsella. Ha così iniziato a organizzare corsi sul circuito veneto e quindi weekend per consentire alle donne di sostenere l’esame per la patente moto direttamente sul posto, fornendo anche la dotazione di caschi AGV e abbigliamento Dainese. Il piazzale all’interno del circuito di Adria è stato opportunamente omologato dalla Motorizzazione Civile di Rovigo per svolgere le prove. L’organizzazione sbrigherà poi tutte le pratiche burocratiche, dai versamenti richiesti a norma di legge al rilascio del foglio rosa, fino all’esame di guida con l’ingegnere della motorizzazione.

Suzuki è partner di Donneinsella e offre alle aspiranti motocicliste le moto più adatte ad imparare la guida, come la bicilindrica Gladius di 650 cc, facile e maneggevole, o la piccola Van Van 125, una moto semplice e vintage. Da quest’anno Suzuki aggiunge la Inazuma 250, la più moderna nel look. Iniziati all’inizio di aprile, i corsi Master Patente A e Base andranno avanti fino a ottobre. Per il primo il costo è di 770 euro, comprensivo di vitto e alloggio (610 euro senza). Per le più esperte, il corso Base di guida costa 520 euro con vitto e alloggio, ma Donneinsella organizza anche il corso One Day per chi non ha tempo e modo di stare ad Adria un intero weekend (210 euro con pranzo incluso). Il calendario e tutte le informazioni utili sono sul sito www.donneinsella.com.