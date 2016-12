foto Ufficio stampa

Prima di tutto è un mezzo funzionale, con un grande vano sottosella che può accogliere due caschi integrali e una sella comoda e davvero extra lusso con le sue cuciture a vista. Poi ha un look molto giovanile e dinamico, con carenature molto curate esteticamente e di grande personalità, distinte da quelle del fratellone T-Max. Il doppio faro ospita le nuovi luci di posizione diurne a LED e a LED è anche il doppio faro posteriore. Il nuovo X-Max 400 è uno scooter esuberante, il cui motore di 400 cc sviluppa ben 31,5 CV di potenza e raggiunge i 150 km/h di velocità! La versione di Yamaha X-Max più potente di sempre, capace di sviluppare il 60% di maggior coppia rispetto al 250 cc.

È maneggevole però come un 250, ma è agile come il più agguerrito degli scooteroni, con un nuovo telaio compatto e leggero. La forcella telescopica di derivazione motociclistica, il doppio freno a disco anteriore e gli pneumatici a sezione larga sono stati sviluppati per garantire la massima stabilità a velocità elevata, e per fare di X-Max 400 uno degli scooter più agili e completi della categoria. I cerchi in lega leggera sono da 15 pollici sulla ruota anteriore e da 13” sulla posteriore. Yamaha X-Max 400 MY 2013 arriva a listino a fine maggio al prezzo di 5.990. A fine anno arriverà anche la versione con ABS al costo di 6.490.