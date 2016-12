Nuova BMW F 800 GT

foto Ufficio stampa

Tratto di stile sono le frecce grigio fumé. Sensibile al discorso sicurezza su due ruote, BMW propone anche la F 800 GT con l’ABS di serie, accompagnato da dispositivi di grande affidabilità come il Controllo automatico della stabilità (ASC) e le evolute sospensioni a regolazione elettrica. Per una guida più confortevole è anche possibile regolare il precarico molla posteriore. Il forcellone è più lungo, mentre il monoammortizzatore posteriore ha un’escursione ridotta per una maggiore stabilità in rettilineo.

Una moto che si rivolge al target giovanile e attento anche ai costi, basti pensare che la nuova cinghia dentata è esente da manutenzione. Nuovo è l’impianto di scarico, ma BMW offre in optional anche uno scarico Akrapovic di ispirazione sportiva. I prezzi della BMW F 800 GT partono da 10.900 euro, ma la moto è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW per i neopatentati.