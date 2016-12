foto Ufficio stampa

Naked dalla spiccata vocazione metropolitana, con grafiche “carbon look” e due originali tonalità “matt grey” e “nero lacca”, la nuova Yamaha XJ6 SP 2013 presenta una nuova carena e una nuova doppia sella, tipica delle naked sportive di ultima generazione, più bassa che in passato (785 mm l’altezza da terra) ed ergonomica in rapporto al manubrio, regolabile su due posizioni per soddisfare la guidabilità di qualsiasi pilota. I nuovi e protettivi fianchetti aerodinamici, con la sicurezza del doppio freno a disco anteriore fanno di questa XJ6 speciale la moto ideale per i neofiti delle due ruote.

Soprattutto la giovane naked Yamaha si conferma una moto agile, maneggevole, che ai più navigati sa offrire belle emozioni. Il robusto portapacchi e il bauletto da 39 o da 50 litri (disponibili in opzione) aiutano a fare della moto la prima scelta per brevi viaggi e week-end. Molto interessante il prezzo di Yamaha XJ6 SP Model Year 2013: 5.790 euro, franco concessionario.