In giro per il mondo su uno scooter a 3 ruote

- Le infinite strade della solidarietà. Un titolo facile, ma che racchiude bene il, attraversando in solitario 41 Paesi del globo a bordo di uno. Partito lo scorso autunno, ilraccoglierà fondi per la costruzione della clinica cardiochirurgica Salaam di Soba, alla periferia di Khartoum, Sudan.

foto Ufficio stampa

Insegnante di educazione fisica, 56 anni, infaticabile viaggiatore, Maurizio Pistore terminerà il suo tour alla fine del mese di agosto, promuovendo l’iniziativa benefica in ogni luogo attraversato. Più di 300 giorni di viaggio, per 98.599 km e 41 Paesi visitati: l’Africa dalla Tunisia al Sudafrica, qui imbarco a Durban e approdo in Australia, quindi le Americhe dalla Terra del Fuoco all’Alaska. Al momento Pistore si trova proprio tra Cile e Argentina. Dall’Alaska, via Stretto di Bering, andrà in Siberia per affrontare le migliaia di km che lo separano dall’Europa. Una “missione” più che un’avventura, promossa dall’associazione Motorbike Adventure Team e con Quadro Vehicles partner e fornitore del veicolo per l’impresa.

Un evento che è possibile seguire minuto per minuto, sul sito Internet www.motorbiketeam.com, dove è anche possibile effettuare le donazioni per Emergency, raccolte esclusivamente online (minimo 1 euro). L’ospedale sudanese Salaam di Soba è una struttura altamente specializzata, voluta da Gino Strada per rispondere alle esigenze di un territorio enorme, che serve 13 nazioni e oltre 300 milioni di persone. Sul blog http://allaroundtheworldmotoraid2012.blogspot.it/ è possibile trovare tutte le foto e le informazioni che Maurizio Pistore pubblica quasi quotidianamente.

Quadro Vehicles è un’azienda italiana, nata nel 2011 come spin-off della Luciano Marabese Design, che produce evoluti scooter a 3 ruote con un esclusivo sistema di sospensioni HTS (Hydraulic Tilting System). Il veicolo, altamente performante e naturalmente molto stabile, ha ruote in grado di oscillare, basculare e rollare contemporaneamente. Il mezzo a disposizione di Maurizio Pistore è il 350D, con motore di 313 cc e 27 CV di potenza, omologato Euro 3. Sul mercato italiano è disponibile in 4 colorazioni al prezzo base di 6.990 euro, franco concessionario.