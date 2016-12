Nuovo Suzuki Burgman 650

- Se desiderate il comfort anche quando vi muovete su due ruote, alloraè il vostro sogno nel cassetto. Sì perché la sua marcia suprema – asettica nei confronti del manto stradale e al tempo stesso agile se andate di fretta – si fa pagare:Ma i fan della categoria hanno davvero nel. Insomma “Detta legge!”, come recita lo slogan Suzuki.

foto Ufficio stampa

Grande ma facile da guidare, pratico e molto stabile e sicuro, con un ottimo cambio automatico che rende sempre fluida l’erogazione di potenza. Nuovo Burgman 650 sembra davvero lo scooter di un’altra categoria e gli 83 mila modelli venduti in 10 anni (soltanto nella cilindrata 650!) sono un bel messaggio lanciato alla concorrenza. Suzuki ce l’ha fatto conoscere sulle strade di Roma. Lì l’ha presentato e lì ci sono gli spazi dove più si muove a suo agio, per la gioia del popolo di pendolari della capitale che può sottrarsi agli stracolmi di folla delle linee A e B e del parco bus cittadino.

Già il restyling estetico è stato importante. Di sostanza, perché i nuovi fari anteriori – ora più grandi – servono anche a migliorare la visibilità notturna del veicolo. La sella è comodissima, quasi una poltroncina che induce a rilassarci e ad allungare le mani sul manubrio, assumendo così la posizione più confortevole con le gambe distese. Sotto la sella ci stanno poi due caschi integrali. E poi crescono i contenuti tecnici che fanno comfort: il parabrezza è regolabile elettricamente, e anche gli specchietti sono ripiegabili elettricamente. La strumentazione è più ricca e completa, è antiriflesso e utile è la spia “ecodrive” che aiuta a guidare senza sprechi di carburante.

Suzuki è intervenuta anche sul motore bicilindrico, tarato per rispondere alle future norme Euro 4 sulle emissioni dei motocicli. I consumi sono stati ridotti del 15% e con un litro si fanno più di 21 km. Altra dotazione comfort di grande utilità è il freno a mano, perché lo scooterone nipponico vuole rendersi proprio facile facile a chiunque. Anzi il test-drive romano – 200 km circa di strade miste fino a Bracciano e ritorno – aveva proprio lo scopo di raccogliere critiche e consensi dalla stampa e dai potenziali clienti invitati alla prova. E alla fine, accanto alla silenziosità di marcia e alla maneggevolezza, è emersa tutta la qualità delle sospensioni di nuovo Burgman 650.

Uno scooterone che sembra una moto d’indole turistica. Che affronta i curvoni senza paura, precisa e con una tenuta pazzesca, i tratti autostradali fino ai limiti consentiti e senza palesare difficoltà, il misto in tutto comfort e senza disdegnare quei sorpassi repentini da… moto. Disponibili in tre colorazioni: bianco perla, nero lucido e grigio, nuovo Suzuki Burgman 650 arriva nelle concessionarie italiane ad aprile. Il prezzo di lancio della versione standard, valido fino al 31 maggio 2013, è di 9.990 euro, mentre la versione executive costa 10.450 euro, in entrambi i casi franco concessionario.