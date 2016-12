Moveo, lo scooter che diventa un trolley

- Arriva dall’Ungheria un’idea di mobilità alternativa che più alternativa davvero non si può. Ècome tanti oggi sul mercato, ma non proprio. Perché. Pensate le applicazioni: raggiungere una stazione ferroviaria, un aeroporto cittadino, un hotel del centro dove c’è un convegno.

Le immagini parlano chiaro: Moveo è davvero un mezzo rivoluzionario. Ultra-leggero, elettrico, pieghevole, un assoluto campione di praticità che potrebbe risolvere gli ordinari problemi di spostamento di milioni di cittadini. Protetto da un brevetto internazionale, Moveo pesa circa 25 kg e quando piegato raggiunge le dimensioni di un trolley. Lo possiamo portare con noi in ascensore e poi nella nostra stanza d’ufficio o nella camera d’albergo o dove vogliamo. Quand’è su strada Moveo raggiunge i 45 km/h di velocità e le batterie elettriche assicurano un’autonomia di 35 km.

Ma - perché c’è per forza un ma dopo tante virtù elencate - Moveo non è ancora disponibile sul mercato. L’azienda ungherese sta infatti cercando un partner finanziario per supportare il suo progetto industriale. A nostro avviso non dovrebbe essere difficile, la promessa che traspare da queste foto è davvero un’occasione da prendere a volo. Fatevi avanti allora. Moveo Company ha fatto due ipotesi di investimento: circa 8 milioni di dollari per produrre 15 mila unità annue, oppure 3 milioni di dollari per produrne 4 mila. E l’Unione Europea ha già fatto sapere che potrebbe sostenere il 25% dell’investimento necessario.