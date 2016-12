Le nuove Harley-Davidson

- Harley-Davidson sa come farsi desiderare, sempre restando fedele al suo stile e alla sua filosofia costruttiva. Per il 2013 la Casa di Milwaukee presenta due novità per i mercati europei:e unacon due colori smerlati a esaltarne la figura. Entrambe montano il, la cui invidiabile progressione è uno dei motivi d’orgoglio di Harley-Davidson.

foto Ufficio stampa

Assetto basso che più non si può, Breakout è una custom molto allungata e con una ruota posteriore a 10 razze in alluminio da 240 mm di diametro. Basata sulla Softail, è il modello premium nel proprio segmento e lo denota nelle finiture distintive, che pure non appannano l’immagine classica delle Harley-Davidson, basti dare uno sguardo al manubrio Drag basso che, visivamente, enfatizza le ruote e il motore. La sella è biposto, ma all’occorrenza è possibile rimuovere il sellino passeggeri e dare l’impronta di guida più tipica di una Harley, con la sua altezza da terra di appena 627 mm. Sulla Breakout l’ABS è di serie.

La nuova Street Bob Special Edition ha motore e trasmissione a 6 marce identiche alla Breakout, come anche l’ABS standard. È però una vera “bobber”, come venivano chiamate negli States le custom negli anni 60, frutto del programma di customizzazione sempre molto forte all’interno dell’azienda, che sul marchio Harley-Davidson ha creato un look, uno stile e soprattutto un mito. Le ruote a raggi in acciaio e cerchione color rosso hanno dimensioni da 19 pollici davanti e da 17 dietro e accolgono pneumatici Michelin. La nota distintiva della Street Bob Special Edition è la livrea bicolore smerlata, ma in evidenza sono anche dettagli come l’avantreno nero con gruppo luci integrato e la sella rigorosamente monoposto.