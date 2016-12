In viaggio con Ducati

- Inizia il primo fine settimana di maggio il nuovo, un evento di svago e passione per i motori che tutti i ducatisti sognano di poter fare., con un itinerario che si snoda lungo le strade dell’Appennino tosco-emiliano, da affrontare in sella a una Ducati 2013, e arricchito nei tre giorni dalla visita alla fabbrica e al Museo Ducati.

foto Ufficio stampa

Guidato da Beppe Gualini (un mito della Dakar), il “Ducati Dream Tour” partirà da Borgo Panigale il venerdì e conclude la prima giornata, dopo circa 100 km, all’hotel “Monte del Re” di Dozza, prestigioso e situato in un bellissimo contesto naturalistico. Il secondo giorno è dedicato alla guida secondo il più puro spirito d’avventura del ducatista: si attraversa infatti il leggendario passo della Futa, uno degli itinerari motociclistici più belli d’Europa, e si percorreranno alla fine della giornata 270 km (con pausa pranzo in un agriturismo a metà giornata). Ma quasi 250 km verranno percorsi anche domenica, con rientro a Borgo Panigale intorno alle 16 per la riconsegna della moto.

Ai partecipanti verranno date moto a noleggio dei modelli Monster 796, Diavel e Diavel Strada, Hyperstrada e Hypermotard, Multistrada 1200 S Touring. Insomma una bella tre giorni d’evasione il “Ducati Dream Tour”. Chi desidera partecipare dovrà prenotarsi sul sito ducati www.ducati.com nella sezione Experience – Viaggi Ducati. Sito che dà anche tutte le informazioni necessarie su prezzi e modalità di partecipazione. Il calendario del Ducati Dream Tour 2013 si articola in questi 6 weekend: 3-5 maggio; 24-26 maggio; 14-16 giugno; 28-30 giugno; 5-7 luglio; 26-28 luglio.