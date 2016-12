Peugeot svela il nuovo Geopolis 300

foto Ufficio stampa

Design originale e inconfondibile, comfort e sicurezza garantiti dalle ruote alte, Geopolis 300 è da anni uno dei migliori “commuter” del mercato. Ora Peugeot lo aggiorna con l’edizione 2013, che svela un anteriore di nuovo disegno, con un cupolino fumé di taglio sportivo ma al tempo stesso molto protettivo, parafango inedito e arricchito con inserti satinati o lucidi, di rara eleganza nel panorama degli scooter metropolitani. Completamente ridisegnata e molto più confortevole si presenta la sella di Geopolis 300 MY 2013, disponibile sia in pelle e alcantara che in sola pelle color bordeaux. Novità assoluta è l’inserimento dello schienale per il guidatore e la seduta del passeggero ribassata di 10 cm rispetto a chi tiene il manubrio.

Non muta la ciclistica, uno dei punti di forza dello scooter francese insieme alla frenata, molto progressiva e ben tarata sulle ruote da 16 pollici. Il motore è il monocilindrico 4 tempi 4 valvole a iniezione elettronica, di cilindrata 300 cc e potenza massima di 22 CV a 7.250 giri, per una coppia massima di 23 Nm a 6.000 giri al minuto. Peugeot Geopolis 300 MY 2013 è disponibile in 4 colori: nero perlato, rosso, bianco perlato e grigio titanio. A fine aprile il debutto sul mercato italiano. Come già gli altri scooter della gamma Peugeot, la garanzia è di 3 anni più 2 anni di assistenza stradale.