Kawasaki allarga la famiglia Ninja

. Arriva infatti la versione più piccola della gamma Kawasaki, appena 296 cc di cilindrata, ma non le manca niente del look che caratterizza le Ninja di cilindrata superiore, fino alla 1400 come noto., che farà felici soprattutto i giovani. Anche per il, 5.590 euro quella con ABS.

foto Ufficio stampa

Kawasaki Ninja 300 è una moto tipicamente racing. Lo si vede dal telaio e da tanti dettagli, come la frizione abbinata al limitatore di coppia supersportivo, che regala una guida ancora più confortevole. Il motore due cilindri e 4 tempi sviluppa quasi 40 CV, a un regime che sale fino agli 11mila giri al minuto, consentendo alla baby Ninja di esprimere performance superiori alla media di categoria. I cilindri sono in alluminio pressofuso senza camicia con alesaggio rivestito, esattamente come sulle supersportive Ninja ZX-10R e 6R. Il motore a iniezione diretta garantisce un’erogazione costante di carburante in qualsiasi condizione.

Di primo acchito la “piccola” 300 sembra una moto più grande, perché in fondo ha tutti gli elementi stilistici e lo stesso carisma delle Kawasaki Ninja più grandi. Quando passa, soprattutto nella livrea Verde Lime che è diventato il marchio di fabbrica della gamma, attira gli sguardi come la più sensuale delle star. I doppi fari anteriori mantengono le tipiche forme “feline”, il codino posteriore è incisivo e le scolpiture delle superfici sono muscolose ed eleganti al tempo stesso. Lo pneumatico posteriore è stato maggiorato ed è ora largo 140 mm. L’impianto di scarico 2-1 è stato realizzato in acciaio inossidabile anticorrosione e ciò esalta le prestazioni ai regimi medio-bassi, permettendo alla moto di regalare una curva di potenza fluida e omogenea.