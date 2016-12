Coupon Suzuki per chi compra la GSX-R

- Un’esperienza di guida in pista per tutti coloro che acquisteranno, entro il prossimo 30 aprile, unanelle cilindrate 600, 750 e 1000. Ogni cliente riceverà infatti un coupon, al momento dell’acquisto, per prenotare il proprio turno di prove in pista, gratuitamente ma entro il 20 settembre 2013.

foto Ufficio stampa

Coloro che compreranno una GSX-R600 o 750 avranno il coupon e in più lo speciale terminale di scarico Yoshimura in omaggio. Suzuki vuole così omaggiare la sua clientela per il successo della gamma sportiva GSX-R, che di recente ha tagliato il traguardo del milione di esemplari venduti in tutto il mondo. Ne è nata la versione limitata della GSX-R1000 “1 Million” – soli 1.985 esemplari prodotti – commercializzata allo stesso prezzo della versione standard: 14.400 Euro.

Ma promozioni importanti la Casa nipponica le riserva anche ad altre sue moto. Fino alla fine di marzo, ad esempio, la GSR750 viene proposta a soli 6.990 Euro, 7.590 Euro la versione con ABS. Mentre più ricca si presenta la GSX650FT, la sport touring carenata della Casa di Hamamatsu, sportivissima nel suo esclusivo look “total black” e con accessori di serie come il bauletto (da 47 litri!), il parabrezza e il cupolino in tinta fumé con aletta variabile. L’altezza da terra della sella di soli 790 mm la rende di facile accesso per qualsiasi pilota. La GSX650FT monta un motore 4 cilindri 4 valvole per cilindro a iniezione elettronica e viene proposta sul listino italiano al prezzo di 7.490 euro. Per ogni informazione sull’iniziativa è disponibile il sito www.specialbikecircuit.it